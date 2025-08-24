Скидки
Новичок ЦСКА Виктор высказался о сравнении с Виллианом Рошей

Комментарии

Новичок ЦСКА Жоао Виктор высказался о сравнении с экс-футболистом армейцев Виллианом Рошей, перешедшим в текущее трансферное окно в катарскую «Аль-Джазиру».

«Такое сравнение может быть: и по номеру, и по типу. Мы оба — защитники. В принципе, это хороший момент, что идёт такое сравнение. Я хочу здесь оставить свой след. Знаю, что Роша очень хороший игрок, он оставил свой вклад. Выиграл Кубок России перед уходом. Мы с ним созванивались в начале года, когда я мог перейти в ЦСКА, общались. Я понимаю, что Роша — игрок высокого уровня. Приятно, что нас с ним сравнивают, — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

