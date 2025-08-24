Защитник ЦСКА Виктор: мой приезд будет действительно полезен клубу
Новичок ЦСКА Жоао Виктор высказался о пользе, которую может принести своей новой команде. Бразильский защитник дебютировал за армейцев в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену во втором тайме матча с «Акроном» (3:1).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«ЦСКА борется за самые высокие места, клуб-победитель. Мой приезд сюда будет действительно полезен нашему клубу», — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» в августе текущего года. Ранее футболист выступал в Европе за португальскую «Бенфику» и французский «Нант». После шести матчей ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ с 14 очками.
Комментарии
