Защитник ЦСКА Виктор: мой приезд будет действительно полезен клубу

Новичок ЦСКА Жоао Виктор высказался о пользе, которую может принести своей новой команде. Бразильский защитник дебютировал за армейцев в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену во втором тайме матча с «Акроном» (3:1).

«ЦСКА борется за самые высокие места, клуб-победитель. Мой приезд сюда будет действительно полезен нашему клубу», — передаёт слова Виктора корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Жоао Виктор перебрался в ЦСКА из бразильского «Васко да Гама» в августе текущего года. Ранее футболист выступал в Европе за португальскую «Бенфику» и французский «Нант». После шести матчей ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ с 14 очками.