Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго»

ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго»
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из бразильского «Фламенго».

«Переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго» продолжаются», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Новичок ЦСКА Виктор высказался о сравнении с Виллианом Рошей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android