ЦСКА продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из «Фламенго»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб продолжает переговоры по трансферу Матеуса Гонсалвеса из бразильского «Фламенго».

Нападающий выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с января 2023 года. За этот период Гонсалвес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.