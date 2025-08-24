Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Челестини задавал тон, арбитр помогал Глебову. Яркие кадры победы ЦСКА над «Акроном»

Челестини задавал тон, арбитр помогал Глебову. Яркие кадры победы ЦСКА над «Акроном»
Комментарии

24 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» прошёл матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал на своём поле «Акрон». В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев. Победу со счётом 3:1 одержали футболисты столичного клуба.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Акрон» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте полузащитник армейцев Матеус Алвес открыл счёт в матче. На 19-й минуте вингер хозяев поля Кирилл Глебов забил второй гол. На 34-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба отыграл один мяч. На 59-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков реализовал пенальти — 3:1.

Комментарии
