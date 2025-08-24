«Комо» Фабрегаса уверенно обыграл «Лацио» в матче 1-го тура Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

На 47-й минуте греческий нападающий Анастасиос Дувикас вывел «Комо» вперёд. Второй мяч хозяева забили на 73-й минуте. Отличился испанский полузащитник Николас Пас.

В прошлом розыгрыше чемпионата «Лацио» занял седьмое место, набрав 65 очков. «Комо» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. Команда Сеска Фабрегаса набрала 49 очков.