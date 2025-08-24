Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комо — Лацио, результат матча 24 августа 2025, счет 2:0, 1-й тур Серии А 2025/2026

«Комо» Фабрегаса уверенно обыграл «Лацио» в матче 1-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Джузеппе Синигалья» (Комо, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганьелло. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Дувикас – 47'     2:0 Пас – 73'    

На 47-й минуте греческий нападающий Анастасиос Дувикас вывел «Комо» вперёд. Второй мяч хозяева забили на 73-й минуте. Отличился испанский полузащитник Николас Пас.

В прошлом розыгрыше чемпионата «Лацио» занял седьмое место, набрав 65 очков. «Комо» расположился на 10-й строчке турнирной таблицы. Команда Сеска Фабрегаса набрала 49 очков.

Материалы по теме
«Комо» отклонил новое предложение «Тоттенхэма» о трансфере Паса — Sky Sport Italia
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android