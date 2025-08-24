Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«И что это такое?» В «Сочи» отреагировали на пенальти в игре с «Балтикой» с эмодзи клоуна

«И что это такое?» В «Сочи» отреагировали на пенальти в игре с «Балтикой» с эмодзи клоуна
Комментарии

Пресс-служба «Сочи» раскритиковала решение арбитра Антона Фролова назначить пенальти в пользу «Балтики» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Фишт». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

«Ну и что это такое?» — написала пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале команды, прикрепив видео эпизода с фолом и сопроводив публикацию эмодзи клоуна.

Фото: Кадр из трансляции

Южане занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком после пяти игр. Команда Роберто Морено ещё не побеждала в сезоне-2025/2026 в рамках РПЛ. Калининградцы находятся на шестой строчке с девятью очками после такого же количества матчей.

Материалы по теме
«Сочи» снова страдает! Теперь «горят» «Балтике». LIVE
Live
«Сочи» снова страдает! Теперь «горят» «Балтике». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android