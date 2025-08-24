«И что это такое?» В «Сочи» отреагировали на пенальти в игре с «Балтикой» с эмодзи клоуна

Пресс-служба «Сочи» раскритиковала решение арбитра Антона Фролова назначить пенальти в пользу «Балтики» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играют на стадионе «Фишт». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу калининградцев. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ну и что это такое?» — написала пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале команды, прикрепив видео эпизода с фолом и сопроводив публикацию эмодзи клоуна.

Фото: Кадр из трансляции

Южане занимают 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком после пяти игр. Команда Роберто Морено ещё не побеждала в сезоне-2025/2026 в рамках РПЛ. Калининградцы находятся на шестой строчке с девятью очками после такого же количества матчей.