Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Балтика»: Илья Петров забил второй мяч гостей на 51-й минуте

«Сочи» — «Балтика»: Илья Петров забил второй мяч гостей на 51-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды играют на стадионе «Фишт». В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

На 51-й минуте полузащитник Илья Петров забил второй мяч «Балтики».

Южане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с одним очком после пяти игр. Команда Роберто Морено ещё не побеждала в сезоне-2025/2026 в рамках РПЛ. Калининградцы находятся на шестой строчке с девятью очками после такого же количества матчей.

Отметим, что этим летом команды провели между собой контрольную встречу, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи».

Материалы по теме
Суперэффективный бомбардир — у новичка РПЛ. Где «Балтика» нашла Хиля?
Суперэффективный бомбардир — у новичка РПЛ. Где «Балтика» нашла Хиля?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android