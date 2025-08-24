Тедеев высказался о поражении «Акрона» от ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«В первом тайме играли достаточно стройно, многие вещи у нас получались, приблизились к воротам несколько раз, могли забить. Во время встречных атак футболисты ЦСКА были быстрее, нам было сложно противостоять в этих ситуациях.

Уровень игроков ЦСКА в каких‑то отдельных эпизодах где‑то преобладал над нами. Просто нужно было сыграть в свой лучший футбол каждому игроку «Акрона», чтобы победить ЦСКА», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.