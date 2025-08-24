«ЦСКА — лучшая команда России по игре». Тедеев — после поражения «Акрона» в 6-м туре РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал ЦСКА лучшей командой Мир Российской Премьер-Лиги после поражения тольяттинцев (1:3) в 6-м туре. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«ЦСКА? Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.