«ЦСКА — лучшая команда России по игре». Тедеев — после поражения «Акрона» в 6-м туре РПЛ
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев назвал ЦСКА лучшей командой Мир Российской Премьер-Лиги после поражения тольяттинцев (1:3) в 6-м туре. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«ЦСКА? Это лучшая команда России по игре. Эта команда на сегодняшний день украшает наш чемпионат. У них есть все шансы, чтобы биться за первое место», — заявил Тедеев в эфире «Матч ТВ».
ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.
