Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 24 августа, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 августа, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 24 августа, состоялись три матча в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 24 августа:

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6;
ЦСКА — «Акрон» — 3:1;
«Сочи» — «Балтика» — 0:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 15 очков в шести матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 14 очками после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч. В зоне вылета располагаются «Пари НН» (3) и «Сочи» (1).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события понедельника: футбол, US Open, предсезонка КХЛ и ЧМ по волейболу
Топ-события понедельника: футбол, US Open, предсезонка КХЛ и ЧМ по волейболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android