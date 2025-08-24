Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 24 августа, календарь, таблица

В воскресенье, 24 августа, состоялись три матча в 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 24 августа:

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6;

ЦСКА — «Акрон» — 3:1;

«Сочи» — «Балтика» — 0:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 15 очков в шести матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 14 очками после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч. В зоне вылета располагаются «Пари НН» (3) и «Сочи» (1).