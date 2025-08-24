«Балтика» уверенно обыграла «Сочи» в матче 6-го тура РПЛ

Завершился матч 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Фишт». В качестве главного арбитра выступил Антон Фролов из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали уверенную победу — 2:0.

На 29-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. На 51-й минуте полузащитник Илья Петров забил второй мяч калининградцев.

После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.