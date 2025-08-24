Скидки
Гендиректор ЦСКА Бабаев: переговоры по Бельтрану приостановлены и вряд ли возобновятся

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб приостановил переговоры с итальянской «Фиорентиной» по форварду Лукасу Бельтрану, которого ранее связывали с возможным переходом в стан красно-синих.

«Густаво Пуэрта тоже есть в нашем шорт-листе. Но хочется говорить о тех ребятах, которые либо уже пополнили команду, либо по которым идут финальные стадии переговоров.

Переговоры по Бельтрану приостановлены. И думаю, что уже вряд ли возобновятся», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Лукас Бельтран выступает за «Фиорентину» с августа 2023 года. Ранее аргентинец играл на родине за клуб «Ривер Плейт».

