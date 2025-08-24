Гендиректор ЦСКА Бабаев подтвердил, что клуб мог подписать экс-игрока «Аякса» Тадича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб мог подписать бывшего игрока «Аякса» Душана Тадича. В текущее трансферное окно нападающий сборной Сербии перешёл из «Фенербахче» в «Аль-Вахду».

— Правда, что ЦСКА интересовался Душаном Тадичем?

— Да, он тоже присутствовал в нашем шорт-листе. Не договорились, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Душан Тадич выступал за турецкий «Фенербахче» с 2023 по 2025 год. Ранее футболист играл за «Аякс», «Саутгемптон», «Гронинген» и «Войводину». Кроме того, на счету Тадича 111 матчей в составе сборной Сербии, в которых он забил 23 мяча.