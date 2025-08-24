Скидки
Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал об авторитете клуба на бразильском рынке

Комментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об авторитете клуба на бразильском рынке. В это трансферное окно состав ЦСКА пополнили бразильцы Матеус Алвес и Жоао Виктор.

«ЦСКА очень хорошо знают в Бразилии. Понятно, что «Зенит» в последнее время более активен на этом рынке. Но исторически, когда мы приходили за Вагнером, Карвальо, Жо, связи остались. ЦСКА действительно хорошо знаком с людьми на бразильском рынке. И отчасти поэтому переговоры по нашим бразильским новичкам прошли чуть легче, чем могли бы», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

