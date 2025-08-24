ЦСКА рассчитывает продлить контракт с Мойзесом в течение недели

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о работе клуба по продлению контракта бразильского защитника Мойзеса. Действующее соглашение с игроком подходит к концу в июле следующего года.

«Только сегодня я общался с агентом Мойзеса. Надеюсь, что на следующей неделе сможем успешно закрыть этот вопрос», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. Армейцы арендовали игрока у бразильского «Интернасьонала», а спустя год выкупили его контракт у южноамериканской команды. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего футболиста три голевые передачи в девяти матчах во всех турнирах.