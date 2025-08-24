Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роман Бабаев объяснил, почему некоторые трансферы ЦСКА оформлены в виде аренды

Роман Бабаев объяснил, почему некоторые трансферы ЦСКА оформлены в виде аренды
Комментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему некоторые трансферы клуба оформлены в виде аренды.

— В ЦСКА пришло много иностранцев, по другим ведутся переговоры. В нынешней трансферной кампании учитывается новый лимит на легионеров?
— Конечно, мы не можем не держать это в голове. Поэтому некоторые трансферы оформлены в виде арендных соглашений, чтобы у нас была опциональность. Это в том числе из-за будущего лимита, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нынешним летом состав ЦСКА пополнил защитник Рамиро Ди Лусиано, а также полузащитники Лионель Верде, Матеус Алвес и Даниэль Руис.

