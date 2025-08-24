Тренер ЦСКА Челестини прокомментировал победу над «Акроном» в 6-м туре РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре своих подопечных в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1). Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«В физическом плане команда проделывает большую работу. Глебов выполняет огромное количество спринтов за матч, и обычно игроков меняют ближе к 70-й минуте после такой работы. Но сегодня он сыграл больше. Видно, что к концу было сложно, но его физическая готовность мне очень понравилась. Также могу сказать и о всей команде.

У нас одна из лучших оборон в лиге — меньше нас пропустила только одна команда. Но мне не нравится, когда мы не доминируем над соперником, не контролируем игру. В последних играх мы пропускали мячи, когда у нас уже было преимущество по счёту. Но нужно поддерживать концентрацию всегда, так что проработаем этот момент», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.