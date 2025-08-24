Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты матчей 6-го тура, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица
Сегодня, 24 августа, завершился 6-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

22 августа, пятница:

«Оренбург» — «Ахмат» — 2:2.

23 августа, суббота:

«Рубин» — «Спартак» — 0:2;
«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 4:0;
«Локомотив» — «Ростов» — 3:3;
«Динамо» Москва — «Пари НН» — 3:0.

24 августа, воскресенье:

«Крылья Советов» — «Краснодар» — 0:6;
ЦСКА — «Акрон» — 3:1;
«Сочи» — «Балтика» — 0:2.

По итогам 6-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 15 очков в шести матчах. На второй строчке располагается ЦСКА с 14 очками после шести игр. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», у которого равенство с армейцами по набранным очкам и количеству встреч.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
