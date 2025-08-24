Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Эспаньол, результат матча 24 августа 2025, счет 2:2, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом», Захарян остался в запасе
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 2
Эспаньол
Барселона
0:1 Милья – 10'     0:2 Пуадо – 45+1'     1:2 Барренечеа – 62'     2:2 Оускарссон – 69'    

На 10-й минуте нападающий Пере Милья вывел «Эспаньол» вперёд. На 45+1-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Хавьер Пуадо. На 62-й минуте форвард хозяев Андер Барренечеа отыграл один мяч. Спустя семь минут Орри Оускарссон сравнял счёт.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

После этой игры в активе команды из Сан-Себастьяна стало два очка. Команда располагается на 11-м месте. «Эспаньол» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку таблицы.

Материалы по теме
«Ничего не болит». Агент Захаряна рассказал о состоянии футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android