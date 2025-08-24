Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом», Захарян остался в запасе

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

На 10-й минуте нападающий Пере Милья вывел «Эспаньол» вперёд. На 45+1-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Хавьер Пуадо. На 62-й минуте форвард хозяев Андер Барренечеа отыграл один мяч. Спустя семь минут Орри Оускарссон сравнял счёт.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

После этой игры в активе команды из Сан-Себастьяна стало два очка. Команда располагается на 11-м месте. «Эспаньол» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку таблицы.