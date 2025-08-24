«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом», Захарян остался в запасе

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Эспаньол». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:30 мск. Матч завершился вничью — 2:2.
На 10-й минуте нападающий Пере Милья вывел «Эспаньол» вперёд. На 45+1-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Хавьер Пуадо. На 62-й минуте форвард хозяев Андер Барренечеа отыграл один мяч. Спустя семь минут Орри Оускарссон сравнял счёт.
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.
После этой игры в активе команды из Сан-Себастьяна стало два очка. Команда располагается на 11-м месте. «Эспаньол» набрал четыре очка и поднялся на третью строчку таблицы.
- 24 августа 2025
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:35
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:46
-
20:32
-
20:28
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:03
-
20:02
-
20:01
-
19:58