Футбол Новости

ЦСКА не собирается прописывать опцию выкупа в контракте Кисляка

ЦСКА не собирается прописывать опцию выкупа в контракте Кисляка
Комментарии

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не планирует прописывать опцию выкупа в контракте полузащитника Матвея Кисляка.

«У Кисляка четырёхлетний контракт. Опции выкупа нет, и ЦСКА не собирается её прописывать. Зачем?» — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее сообщалось, что в переходе 20-летнего Матвея Кисляка заинтересован турецкий «Галатасарай». В текущем сезоне Кисляк провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Комментарии
