ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
21:45 Мск
Мусаев: ни в одной стране никто не хочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата

Мусаев: ни в одной стране никто не хочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями о переходах российских футболистов в европейские чемпионаты, упомянув полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна, которым интересуются зарубежные клубы.

«Для меня странно, что вы, пресса, вы почему-то хотите, чтобы, допустим, Сперцян уехал. И я думаю, что ни в одной стране мира никто не хочет потерять одного из самых ярких игроков своего чемпионата. И постоянно так же было. Чалов должен уехать, Миранчук должен уехать, Захарян должен уехать. Что в итоге? Мы потеряли звёзд нашего чемпионата, звёзд РПЛ. Стали ли они сильнее там, куда они уехали?

Хорошо, что сейчас Миранчук вернулся, я думаю, будет дальше радовать нас своей игрой. Поэтому мы должны уважать свой чемпионат, уважать своих футболистов и не писать постоянно про то, что кто-то должен уехать. Пускай здесь они играют и радуют нас. Если будет предложение, которое всех устроит, и окей, как было с Матвеем Сафоновым, — пожмём руки, поблагодарим и поедем дальше», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

