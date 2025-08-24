Тренер ЦСКА Челестини высказался о дебюте новичков Виктора и Руиса в РПЛ
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини оценил игру новичков клуба Жоао Виктора и Даниэля Руиса в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1). Оба игрока дебютировали за армейцев, выйдя на замену во втором тайме.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоао может многое дать команде в единоборствах — он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
Бразильский защитник Жоао Виктор перешёл в ЦСКА из «Васко да Гама». Вингер Даниэль Руис был арендован у колумбийского клуба «Мильонариос».
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
00:05
-
00:05
- 24 августа 2025
-
23:43
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:35
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:05
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:53
-
20:51
-
20:46