ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о дебюте новичков Виктора и Руиса в РПЛ

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини оценил игру новичков клуба Жоао Виктора и Даниэля Руиса в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1). Оба игрока дебютировали за армейцев, выйдя на замену во втором тайме.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоао может многое дать команде в единоборствах — он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Бразильский защитник Жоао Виктор перешёл в ЦСКА из «Васко да Гама». Вингер Даниэль Руис был арендован у колумбийского клуба «Мильонариос».

