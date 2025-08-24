Тренер ЦСКА Челестини высказался о дебюте новичков Виктора и Руиса в РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини оценил игру новичков клуба Жоао Виктора и Даниэля Руиса в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (3:1). Оба игрока дебютировали за армейцев, выйдя на замену во втором тайме.

«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоао может многое дать команде в единоборствах — он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Бразильский защитник Жоао Виктор перешёл в ЦСКА из «Васко да Гама». Вингер Даниэль Руис был арендован у колумбийского клуба «Мильонариос».