Петров: в футбол играют не деньги, мы своими пацанами из Первой лиги бьёмся в каждом матче

Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0). Футболист стал автором одного из голов «барсов».

«Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьёмся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.