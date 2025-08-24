Петров: в футбол играют не деньги, мы своими пацанами из Первой лиги бьёмся в каждом матче
Полузащитник «Балтики» Илья Петров высказался о победе своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0). Футболист стал автором одного из голов «барсов».
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29' 0:2 Петров – 51'
«Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьёмся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».
После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.
