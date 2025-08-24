«Ювентус» в меньшинстве одолел «Парму» с голами Дэвида и Влаховича в 1-м туре Серии А

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Пармой». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 60-й минуте отличился новичок «Ювентуса» Джонатан Дэвид. Канадец присоединился к «старой синьоре» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо был удалён с поля на 84-й минуте. Тогда же второй мяч в игре забил вышедший на замену нападающий Душан Влахович.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет на выезде с «Дженоа». Встреча запланирована на воскресенье, 31 августа. «Парма» в следующем матче примет на своём поле «Аталанту». Команды сыграют в субботу, 30 августа.