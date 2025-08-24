Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Парма, результат матча 24 августа 2025, счет 2:0, 1-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» в меньшинстве одолел «Парму» с голами Дэвида и Влаховича в 1-м туре Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Пармой». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Парма
Парма
1:0 Дэвид – 59'     2:0 Влахович – 84'    
Удаления: Камбьязо – 83' / нет

На 60-й минуте отличился новичок «Ювентуса» Джонатан Дэвид. Канадец присоединился к «старой синьоре» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо был удалён с поля на 84-й минуте. Тогда же второй мяч в игре забил вышедший на замену нападающий Душан Влахович.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет на выезде с «Дженоа». Встреча запланирована на воскресенье, 31 августа. «Парма» в следующем матче примет на своём поле «Аталанту». Команды сыграют в субботу, 30 августа.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
