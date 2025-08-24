Скидки
21:45 Мск
Игрок «Крыльев Советов» Марин извинился за поражение от «Краснодара» со счётом 0:6

Игрок «Крыльев Советов» Марин извинился за поражение от «Краснодара» со счётом 0:6
Аудио-версия:
Комментарии

Коста-риканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение в домашнем матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Самарцы уступили со счётом 0:6.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

— Насколько счет 0:6 бьёт по самолюбию?
— Нельзя таким образом проигрывать и отдавать матч. Нельзя так себя вести.

— Вам было привычно играть на позиции центрального нападающего?
— Я привык к этой позиции. Буду играть там, где меня поставит тренер.

— Чего ждать болельщикам в следующем матче?
— Прошу прощения у болельщиков за такое поражение. Нужно поднять голову и стараться, чтобы в следующем матче в рамках Кубка России набрать три очка, — сказал Марин в эфире «Матч ТВ».

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Комментарии
