Игрок «Крыльев Советов» Марин извинился за поражение от «Краснодара» со счётом 0:6

Коста-риканский вингер «Крыльев Советов» Химми Марин попросил прощения у болельщиков за разгромное поражение в домашнем матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Самарцы уступили со счётом 0:6.
— Насколько счет 0:6 бьёт по самолюбию?
— Нельзя таким образом проигрывать и отдавать матч. Нельзя так себя вести.
— Вам было привычно играть на позиции центрального нападающего?
— Я привык к этой позиции. Буду играть там, где меня поставит тренер.
— Чего ждать болельщикам в следующем матче?
— Прошу прощения у болельщиков за такое поражение. Нужно поднять голову и стараться, чтобы в следующем матче в рамках Кубка России набрать три очка, — сказал Марин в эфире «Матч ТВ».
После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.
