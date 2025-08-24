«Лилль» победил «Монако» благодаря голу Жиру на 90+2-й минуте, Головин отыграл 74 минуты

Завершился матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Лиллем» и «Монако». Команды играли на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Вилли Делажо. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

На 90+2-й минуте голом отметился нападающий «Лилля» Оливье Жиру. Российский полузащитник гостей Александр Головин появился на поле в стартовом составе «Монако» и был заменён во второй половине игры. 29-летний игрок покинул поле на 74-й минуте. На 90+9-й минуте Жиру не реализовал пенальти.

В 1-м туре Лиги 1 «Монако» принимал на своём поле «Гавр». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Лилль» в стартовом туре чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Брестом». Итоговый счёт игры — 3:3.