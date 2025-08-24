Скидки
ЛОСК Лилль — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аталанта — Пиза, результат матча 24 августа 2025, счет 1:1, 1-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» не смогла обыграть «Пизу» в матче 1-го тура Серии А
Завершился матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Пиза». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Ареной. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Матч завершился вничью — 1:1.

Италия — Серия А . 1-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Пиза
Пиза
0:1 Хин – 26'     1:1 Скамакка – 50'    

Гости вышли вперёд на 26-й минуте. Мяч попал в ворота после касания защитника «Аталанты» Исака Хина. На 50-й минуте нападающий хозяев поля Джанлука Скамакка сровнял счёт.

В прошлом сезоне чемпионата Италии «Аталанта» набрала 74 очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. «Пиза» в минувшем сезоне выступала в Серии В.

