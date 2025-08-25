Тедеев отреагировал на обращение Дзюбы к руководству «Акрона» с просьбой о трансферах

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард обратился к руководству тольяттинцев с просьбой усилить состав в летнее трансферное окно.

«Мы внутри клуба о многом говорим, и в данной ситуации я прекрасно понимаю Артёма. Представляете, какой у футболиста уровень и багаж взаимодействий с определёнными футболистами. Он прекрасно понимает, что таких игроков, как в «Зените», в «Спартаке», рядом с ним не будет.

Но мы просто ждём на самом деле футболистов. Конечно, мы ждём игроков, потому что мы обсуждаем это, но не всегда всё от нас зависит, понимаете? Я тренер, моим футболистам нужна конкуренция. Нужны игроки, которые усилят команду. Усилят эту конкуренцию. И в скором времени, я уверен, это случится. Но просто, знаете, время движется и нам ещё сложнее становится. Мы прекрасно понимали, что август будет для команды очень-очень сложным», — заявил Тедеев на пресс-конференции.