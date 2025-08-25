Скидки
Тедеев отреагировал на обращение Дзюбы к руководству «Акрона» с просьбой о трансферах

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на слова нападающего команды Артёма Дзюбы после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард обратился к руководству тольяттинцев с просьбой усилить состав в летнее трансферное окно.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Мы внутри клуба о многом говорим, и в данной ситуации я прекрасно понимаю Артёма. Представляете, какой у футболиста уровень и багаж взаимодействий с определёнными футболистами. Он прекрасно понимает, что таких игроков, как в «Зените», в «Спартаке», рядом с ним не будет.

Но мы просто ждём на самом деле футболистов. Конечно, мы ждём игроков, потому что мы обсуждаем это, но не всегда всё от нас зависит, понимаете? Я тренер, моим футболистам нужна конкуренция. Нужны игроки, которые усилят команду. Усилят эту конкуренцию. И в скором времени, я уверен, это случится. Но просто, знаете, время движется и нам ещё сложнее становится. Мы прекрасно понимали, что август будет для команды очень-очень сложным», — заявил Тедеев на пресс-конференции.

Дзюба — руководству «Акрона»: где усиление? Мы хотим в Первую лигу вылететь?
