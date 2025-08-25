Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев объяснил, почему не пожал руку арбитру перед матчем с «Сочи»

Талалаев объяснил, почему не пожал руку арбитру перед матчем с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему не пожал руку главному арбитру Антону Фролову перед матчем 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

— Почему не пожали руку арбитру перед матчем?
— Я просто не успел. Когда вышел, он уже отходил от нашей скамейки. Я попросил, чтобы по голосовой связи ему передали привет. Но я ему после матча пожал руку и сказал «спасибо», несмотря на то что нам показали карточки, которые я оспорил бы, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.

Материалы по теме
Петров: в футбол играют не деньги, мы своими пацанами из Первой лиги бьёмся в каждом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android