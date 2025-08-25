Талалаев объяснил, почему не пожал руку арбитру перед матчем с «Сочи»
Поделиться
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев объяснил, почему не пожал руку главному арбитру Антону Фролову перед матчем 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29' 0:2 Петров – 51'
— Почему не пожали руку арбитру перед матчем?
— Я просто не успел. Когда вышел, он уже отходил от нашей скамейки. Я попросил, чтобы по голосовой связи ему передали привет. Но я ему после матча пожал руку и сказал «спасибо», несмотря на то что нам показали карточки, которые я оспорил бы, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
01:25
-
01:23
-
00:55
-
00:42
-
00:40
-
00:27
-
00:12
-
00:05
-
00:05
- 24 августа 2025
-
23:43
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:35
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:15
-
21:08
-
21:06