«Соперник превзошёл нас во всём». Тренер «Сочи» Морено — о поражении от «Балтики»

«Соперник превзошёл нас во всём». Тренер «Сочи» Морено — о поражении от «Балтики»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 29'     0:2 Петров – 51'    

«Сегодня ничего не получилось, соперник превзошёл нас во всём. Это стоит признать. Хотелось бы взять на себя ответственность. Хочу донести до игроков, что они пока не показывают максимум. Мы должны продолжать работать, до международного перерыва ещё есть матчи. Было очень много брака в простых ситуациях как у Антона Зиньковского, так и у Мартина Крамарича. Мы все выглядели очень плохо», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе «Балтики» стало 12 очков. Команда Андрея Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Сочи» с одним очком находится на последней, 16-й строчке.

