«Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Мбаппе и голом Винисиуса во 2-м туре

Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Овьедо» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступил Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Победу со счётом 3:0 одержали футболисты столичного клуба.

Первый мяч в игре был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 90+3-й минуте бразилец Винисиус Жуниор забил третий мяч «сливочных».

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Овьедо» уступил на выезде «Вильярреалу». Новички Ла Лиги проиграли со счётом 0:2. Мадридский «Реал» начал сезон-2025/2026 с победы над «Осасуной». «Королевский клуб» выиграл со счётом 1:0.