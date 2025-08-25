Скидки
Овьедо — Реал, результат матча 24 августа 2025, счет 0:3, 2-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» победил новичка Ла Лиги «Овьедо» с дублем Мбаппе и голом Винисиуса во 2-м туре
Завершился матч 2-го тура испанской Ла Лиги между «Овьедо» и мадридским «Реалом». Команды играли на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. В качестве главного арбитра встречи выступил Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Победу со счётом 3:0 одержали футболисты столичного клуба.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 37'     0:2 Мбаппе – 83'     0:3 Винисиус Жуниор – 90+3'    

Первый мяч в игре был забит на 37-й минуте. Отличился нападающий «Реала» Килиан Мбаппе. На 83-й минуте Мбаппе оформил дубль. На 90+3-й минуте бразилец Винисиус Жуниор забил третий мяч «сливочных».

В матче 1-го тура чемпионата Испании «Овьедо» уступил на выезде «Вильярреалу». Новички Ла Лиги проиграли со счётом 0:2. Мадридский «Реал» начал сезон-2025/2026 с победы над «Осасуной». «Королевский клуб» выиграл со счётом 1:0.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
