«Винить судью после 0:6 не стоит». Сутормин — о поражении «Крыльев» от «Краснодара»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алексей Сутормин высказался о разгромном поражении от «Краснодара» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 6:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

– Что не получилось сегодня? Может быть, судья сломал игру неочевидным пенальти на 13-й минуте?
– Думаю, винить судью после 0:6 не стоит. Полностью наша вина – надо это признавать. Хорошо, что следующий матч близко – будет возможность реабилитироваться. Принимаем этот результат и будем стараться исправиться как можно скорее.

– Во втором тайме после изменения схемы Химми Марин больше играл на вашем фланге. Показалось, что взаимопонимание с ним ещё не очень хорошо налажено. Действительно ли вы немного мешали друг другу?
– Нет, в целом нормально. Он бежал и открывался. Мне он давал линию для передачи. Понятно, что есть над чем работать. Можно всё это улучшать. Работы много, и мы будем делать её, – приводит слова Сутормина Metaratings.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

