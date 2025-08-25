«Винить судью после 0:6 не стоит». Сутормин — о поражении «Крыльев» от «Краснодара»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Алексей Сутормин высказался о разгромном поражении от «Краснодара» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу со счётом 6:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород).

– Что не получилось сегодня? Может быть, судья сломал игру неочевидным пенальти на 13-й минуте?

– Думаю, винить судью после 0:6 не стоит. Полностью наша вина – надо это признавать. Хорошо, что следующий матч близко – будет возможность реабилитироваться. Принимаем этот результат и будем стараться исправиться как можно скорее.

– Во втором тайме после изменения схемы Химми Марин больше играл на вашем фланге. Показалось, что взаимопонимание с ним ещё не очень хорошо налажено. Действительно ли вы немного мешали друг другу?

– Нет, в целом нормально. Он бежал и открывался. Мне он давал линию для передачи. Понятно, что есть над чем работать. Можно всё это улучшать. Работы много, и мы будем делать её, – приводит слова Сутормина Metaratings.

После шести матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают девятое место. «Быки» заработали 15 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ.