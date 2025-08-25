Скидки
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 24 августа

Вчера, 24 августа, состоялись три матча 6-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 24 августа:

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кострома — 1:2;
«Факел» — «Нефтехимик» — 1:0;
«Чайка» — «Арсенал» Тула — 0:3.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел». Команда набрала 18 очков за шесть матчей. На второй строчке находится челнинский «КАМАЗ», заработав 13 очков. На третьем месте располагается костромской «Спартак», у которого 13 очков. Топ-4 замыкает екатеринбургский «Урал» (12). В зоне вылета располагаются московская «Родина», саратовский «Сокол» (по четыре очка) и новороссийский «Черноморец» (2).

