«Динамо» и «Зенит» так не действуют». Челестини объяснил, чем уникален «Акрон» с Дзюбой

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о стиле «Акрона» после победы над тольяттинцами (3:1) в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев.

«Нельзя сравнивать «Акрон» с другими командами. Они играют длинными передачами на Дзюбу. «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» не действуют таким образом. Действительно, «Акрон» слишком часто в начале матча был рядом со штрафной. Это противоречило нашему плану на игру. Но команда верит во всё, что делает, поэтому в первом тайме у нас было ещё несколько опасных атак, которые должны были завершаться голами», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.