«Атланта Юнайтед» вничью сыграла с «Торонто»
Сегодня, в ночь с 24 на 25 августа, завершился матч МЛС, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Торонто». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) закончилась с ничейным результатом — 0:0.
США — Major League Soccer . МЛС
24 августа 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
0 : 0
Торонто
Торонто
В стартовом составе у «Атланты» играл российский полузащитник Алексей Миранчук, который результативными действиями не отметился.
Отметим, что в последних четырёх матчах россиянин отметился тремя голами.
Напомним, следующий матч команда из Атланты проведёт на выезде с «Нэшвиллом» 31 августа, начало запланировано на 3:30 мск. Клуб из Торонто же встретится дома с «Клёб де Фут Монреаль» также 31 августа, начало запланировано на 2:30 мск.
