Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 24 августа, завершился 2-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

22 августа

«ПСЖ» — «Анже» — 1:0

23 августа

«Марсель» — «Париж» — 5:2
«Ницца» — «Осер» — 3:1
«Лион» — Метц» — 3:0

24 августа

«Лорьян» — «Ренн» — 3:0
«Страсбург» — «Нант» — 1:0
«Тулуза» — «Брест» — 2:0
«Гавр» — «Ланс» — 1:2
«Лилль» — «Монако» — 1:0

После двух туров чемпионата Франции возглавляет турнирную таблицу «Лион», записав в свой актив шесть очков. Следом располагаются «Тулуза», «ПСЖ» и «Страсбург», которые также набрали по шесть очков.
Действующим победителем чемпионата Франции является «ПСЖ».

