Сперцян, Батраков и Кордоба — в сборной 6-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 6-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Краснодара» — три футболиста. По одному представителю у «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Оренбурга», «Балтики» и «Ахмата». Тренером символической сборной мы выбрали Деяна Станковича («Спартак»).

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Натан Гассама («Балтика»), Рубенс («Динамо»).

Полузащитники: Кирилл Глебов (ЦСКА), Алексей Батраков («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Хорди Томпсон («Оренбург»).

Нападающие: Гаэтан Перрен, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»).

Главный тренер: Деян Станкович («Спартак»).