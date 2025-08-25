Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Le Parisien рассказал о взаимоотношениях между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»

Le Parisien рассказал о взаимоотношениях между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Французское издание Le Parisien раскрыло отношения между российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным.

По данным источника, внутри раздевалки отмечают отношения между Забарным и Сафоновым как «уважительные и профессиональные». Игроки пересекаются лишь несколько часов в день на базе или во время матчей. В то же время в клубе прекрасно понимают, что любое фото или видео, на котором Забарный и Сафонов будут выглядеть как близкие партнёры, может вызвать бурю реакций.

Напомним, Илья Забарный перебрался в «ПСЖ» из «Борнмута» этим летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.

Материалы по теме
Луис Энрике: конфликт Сафонова и Забарного? Матвей и Илья вне политической полемики
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android