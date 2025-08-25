Le Parisien рассказал о взаимоотношениях между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»

Французское издание Le Parisien раскрыло отношения между российским голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным.

По данным источника, внутри раздевалки отмечают отношения между Забарным и Сафоновым как «уважительные и профессиональные». Игроки пересекаются лишь несколько часов в день на базе или во время матчей. В то же время в клубе прекрасно понимают, что любое фото или видео, на котором Забарный и Сафонов будут выглядеть как близкие партнёры, может вызвать бурю реакций.

Напомним, Илья Забарный перебрался в «ПСЖ» из «Борнмута» этим летом. Сафонов выступает за парижан с 2024-го. В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.