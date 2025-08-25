Скидки
«Если бы это не сделали, клуб не заработал бы ничего». Гендиректор ЦСКА — о переходе Роши

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход защитника армейцев Виллиана Роши.

Виллиан Роша покинул ЦСКА. Был ли вариант, при котором он остался бы в команде? Расскажите про формат сделки, потому что было много слухов о том, что Виллиан сам выкупил контракт.
— Все было достаточно просто. Год назад мы продлили контракт с ним, если бы мы этого не сделали, он бы стал свободным агентом и клуб не заработал бы ничего от слова совсем. В данном случае Виллиан действительно воспользовался данной опцией, клуб «Аль‑Джазира» заплатил условную сумму. Попытки сохранить его, безусловно, были, но зарплата, которую ему предложили в эмиратском клубе, скажу мягко, существенно выше той, что есть у самого высокооплачиваемого футболиста ЦСКА. Повторять такую зарплату, при всем уважении и любви к Роше… но есть другие ребята, и мы должны думать об экономической составляющей, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, в августе текущего года защитник перешёл в «Аль‑Джазиру».

