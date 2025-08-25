«Краснодар» повторил свою крупнейшую победу в истории

«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги со счётом 6:0, тем самым повторив свою крупнейшую победу в истории клуба.

В сезоне-2022/2023 краснодарский клуб победил «Химки» так же со счётом 6:0.

Напомним, в матче с «Крыльями Советов» в составе «Краснодара» голами отметились французский полузащитник Гаэтан Перрен, сделавший также результативную передачу, хавбек Эдуард Сперцян, которому удалось реализовать 11-метровый и на счету которого также три результативных передачи, колумбийский нападающий Джон Кордоба, оформивший в этой встрече дубль, форвард Жоау Батчи, сделавший также результативную передачу, и полузащитник Никита Кривцов.