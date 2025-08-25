«Краснодар» повторил свою крупнейшую победу в истории
Поделиться
«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги со счётом 6:0, тем самым повторив свою крупнейшую победу в истории клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3' 0:2 Сперцян – 13' 0:3 Кордоба – 42' 0:4 Батчи – 78' 0:5 Кордоба – 86' 0:6 Кривцов – 90'
В сезоне-2022/2023 краснодарский клуб победил «Химки» так же со счётом 6:0.
Напомним, в матче с «Крыльями Советов» в составе «Краснодара» голами отметились французский полузащитник Гаэтан Перрен, сделавший также результативную передачу, хавбек Эдуард Сперцян, которому удалось реализовать 11-метровый и на счету которого также три результативных передачи, колумбийский нападающий Джон Кордоба, оформивший в этой встрече дубль, форвард Жоау Батчи, сделавший также результативную передачу, и полузащитник Никита Кривцов.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2025
-
03:03
-
02:49
-
02:25
-
02:22
-
02:03
-
01:52
-
01:25
-
01:23
-
00:55
-
00:42
-
00:40
-
00:27
-
00:12
-
00:05
-
00:05
- 24 августа 2025
-
23:43
-
23:40
-
23:37
-
23:25
-
23:14
-
23:04
-
22:46
-
22:32
-
22:31
-
22:29
-
22:16
-
22:09
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:35
-
21:28