«Краснодар» повторил свою крупнейшую победу в истории

«Краснодар» победил «Крылья Советов» в матче шестого тура Российской Премьер-лиги со счётом 6:0, тем самым повторив свою крупнейшую победу в истории клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

В сезоне-2022/2023 краснодарский клуб победил «Химки» так же со счётом 6:0.

Напомним, в матче с «Крыльями Советов» в составе «Краснодара» голами отметились французский полузащитник Гаэтан Перрен, сделавший также результативную передачу, хавбек Эдуард Сперцян, которому удалось реализовать 11-метровый и на счету которого также три результативных передачи, колумбийский нападающий Джон Кордоба, оформивший в этой встрече дубль, форвард Жоау Батчи, сделавший также результативную передачу, и полузащитник Никита Кривцов.

