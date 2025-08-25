Тренер «Монако» объяснил тройную замену с участием Головина в матче с «Лиллем»
Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о тройной замене в матче второго тура чемпионата Франции с «Лиллем» (0:1).
Франция — Лига 1 . 2-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 0
Монако
Монако
1:0 Жиру – 90+1'
«Тройная замена должна была принести победу. Мы начали игру по схеме 4-3-3, чтобы лучше контролировать их. На мой взгляд, нам это удалось в первом тайме. В итоге я решил перейти на схему 4-2-2-2 с Фоларином Балогуном и Микой Биретом. Думаю, ничья была бы приемлемой, но мы продолжим работать и реабилитируемся», — приводит слова Хюттера официальный сайт «Монако».
На 74-й минуте Хюттер заменил Джордана Тезе, Такуми Минамино и российского полузащитника Александра Головина. Вместо них на поле вышли Вандерсон, Элисс Бен-Сегир и Мика Биерет.
