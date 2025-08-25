Скидки
ЦСКА повторил рекордную серию по количеству голов в первом тайме домашних матчей РПЛ

ЦСКА повторил рекордную серию по количеству голов в первом тайме домашних матчей РПЛ
Комментарии

ЦСКА в 3-х домашних матчах подряд в чемпионате России забивает больше гола в 1-м тайме. Это повторение клубного рекорда, сообщается в телеграм-канале ЦИФРОСКОП.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

В матче шестого тура чемпионата России ЦСКА обыграл «Акрон» со счётом 3:1.

ЦСКА довёл количество набранных в сезоне очков до 14. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Отметим, армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении 20 игр кряду. «Акрон» с шестью очками в шести встречах располагается на 12-й строчке.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Краснодаром», а «Акрон» проведёт матч с «Балтикой». Оба матча пройдут 31 августа.

