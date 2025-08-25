Скидки
Журавель: Перрен по ходу сезона докажет целесообразность продажи Сперцяна

Журавель: Перрен по ходу сезона докажет целесообразность продажи Сперцяна
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель оценил игру полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена в матче шестого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (6:0). Француз забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 6
Краснодар
Краснодар
0:1 Перрен – 3'     0:2 Сперцян – 13'     0:3 Кордоба – 42'     0:4 Батчи – 78'     0:5 Кордоба – 86'     0:6 Кривцов – 90'    

«Думаю, Перрен по ходу сезона докажет целесообразность продажи Сперцяна. Да, пока он выходит на фланги, но судя по всему, для «десятки» у этого парня тоже всё есть», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» принял окончательное решение не отпускать Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Позже «Чемпионату» стало известно, что Сперцян сам принимал решение о трансфере.

Материалы по теме
Перрен — второй француз, забивший за «Краснодар» в чемпионате России, после Кабелла
