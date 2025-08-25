Журавель: Перрен по ходу сезона докажет целесообразность продажи Сперцяна

Футбольный комментатор Тимур Журавель оценил игру полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена в матче шестого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (6:0). Француз забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Думаю, Перрен по ходу сезона докажет целесообразность продажи Сперцяна. Да, пока он выходит на фланги, но судя по всему, для «десятки» у этого парня тоже всё есть», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что «Краснодар» принял окончательное решение не отпускать Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон». Позже «Чемпионату» стало известно, что Сперцян сам принимал решение о трансфере.