Генич высказался о своей ошибке во время матча «Реала» и «Овьедо»

Известный журналист и комментатор Константин Генич извинился за свою ошибку во время прямой трансляции матча 2-го тура испанской Ла Лиги, где мадридский «Реал» разгромил «Овьедо» со счётом 3:0.

Напомним, на 37-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе открыл счёт в матче после того, как выскочил под передачу турецкого хавбека Гюлера к линии штрафной, резко развернулся, оставил защитника за спиной и пробил в дальний нижний угол ворот. За несколько секунд до этого в центре поля французский опорный полузащитник Орельен Тчуамени совершил подкат, который VAR просматривал на наличие фола, из-за которого гол могли отменить. По итогам эпизода главный арбитр встречи Де Бургос Бенгоэчеа не стал отменять забитый мяч.

«Тут вопрос: сыграл ли в мяч или в ногу. Не в мяч, не в мяч, поэтому гол может быть отменён. Вмешается ли VAR? Нет, не вмешивается. Я не вижу, что Тчуамени играет в мяч», — сказал Генич в трансляции.

Позже после появления детального повтора эпизода Константин опубликовал пост с извинениями за ошибочные слова в трансляции.

«Был неправ. В мяч сыграно», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале, ссылаясь на видео эпизода.

«Реал» после двух туров идёт на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав шесть очков из шести возможных. «Овьедо» идёт на 19-й строчке, не набрав очков.