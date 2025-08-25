Матвей Сафонов намерен остаться в «ПСЖ» и провести полноценный сезон — Le Parisien

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов намерен остаться и провести в команде полноценный сезон, особенно с учётом ожидаемых уходов Джанлуиджи Доннаруммы и Арнау Тенаса. Вратарь не собирается покидать раздевалку, которую многие в клубе называют «большой семьёй», сообщает Le Parisien.

Ранее «ПСЖ» подписал голкипера Люка Шевалье, который рассматривается в качестве основного вратаря команды.

Сафонов выступает за парижан с 2024-го, куда перешёл из «Краснодара». В составе «ПСЖ» Матвей выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов УЕФА. Контрактное соглашение Сафонова с парижанами рассчитано до 2029 года.