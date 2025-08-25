Хаби Алонсо оценил игру Винисиуса в матче «Реала» с «Овьедо»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал игру своей команды в матче второго тура Ла Лиги с «Овьедо» (3:0), отдельно выделив крайнего нападающего Винисиуса Жуниора.

«Я доволен тем, что это была очень сбалансированная игра. Винисиус (гол+ассист) стал ключевым фактором, и я рад за него. Нам важны все игроки — как начинающие матч, так и выходящие со скамейки. Впереди много игр, и каждому найдется место.

Важно, чтобы все игроки чувствовали свою значимость и были готовы начинать матч, выходить со скамейки или играть в следующей игре. Это будет способствовать стабильности команды, а не отдельных игроков», — приводит слова Алонсо Marca.

Напомним, следующий матч мадридский клуб проведёт с «Мальоркой» дома 30 августа.