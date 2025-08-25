Гендиректор ЦСКА по пятибалльной шкале оценил переход Виллиана Роши в клуб ОАЭ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе защитника армейцев Виллиана Роши в «Аль‑Джазиру».

— Как оцените сделку по пятибалльной шкале?

— На четыре, а то и на четыре с плюсом. Роша пришёл три года назад за, если память не изменяет, $ 1,5 млн, за три года помог нам выиграть трофеи. Считаю, что принёс очень много пользы команде и ушёл почти за пять миллионов (евро), — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Напомним, Роша выступал за ЦСКА с сентября 2022 года, в августе текущего года защитник перешёл в «Аль‑Джазиру». В составе с московским клубом Роша завоевал дважды Кубок России и Суперкубок России.