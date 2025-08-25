Скидки
«Вокруг одни клоуны». Бонифасе — о срыве трансфера в «Милан» из-за медосмотра

«Вокруг одни клоуны». Бонифасе — о срыве трансфера в «Милан» из-за медосмотра
Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе прокомментировал неудачу с медицинским осмотром перед завершением трансфера в «Милан».

«Вокруг говорят, что я несерьёзно отношусь к делу. Я выступаю за клуб уровня «Байера», меня хотел «Милан», и всё равно утверждают, что я несерьёзный. Получается, если бы я был серьёзным, то играл бы в клубе на Юпитере. Вокруг одни клоуны. Если я несерьёзен и при этом на таком уровне, позвольте мне оставаться самим собой», — написал Бонифасе на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 24‑летний нигериец не прошёл медосмотр, после чего итальянский клуб отменил переход. По первоначальной договорённости «Милан» должен был арендовать игрока до конца сезона‑2025/2026 за € 5 млн с опцией выкупа за € 24 млн.

Бонифасе играет за «Байер» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Бонифасе провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ориентировочная трансферная стоимость нигерийца, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 40 млн.

