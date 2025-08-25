«Было много спорных ситуаций». Тренер «Акрона» — о судействе в матче с ЦСКА

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о судейских решениях в матча шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).
«Сегодня было очень много каких-то спорных ситуаций. Особенно вот эти моменты с рукой, да, они очень сложные, потому что определить их порой бывает сложно. В разных матчах по-разному мы на это смотрим, и надеемся, что когда-то это всё обобщится внутри российского футбола, и интерпретация всех вот этих правил, она будет едина для всех. Мы бы хотели ещё раз услышать наш судейский корпус. Наверное, надо к нам тренерам приходить ещё чаще, потому что в последний раз мы общались зимой», — сказал Тедеев на пресс-конференции.
На 59-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Акрона» после того, как защитник Марат Бокоев сыграл рукой в штрафной.
