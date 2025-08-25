Скидки
Стала известна степень повреждений игроков «Арсенала» Саки и Эдегора

Футболисты «Арсенала» Букайо Сака и Мартин Эдегор покинули поле из-за повреждений во время второго тура АПЛ против «Лидса» (5:0), однако оба избежали серьёзных травм, сообщает The Athletic.

По информации издания, травмы оказались менее серьёзными, чем ожидалось. Восстановление игроков пройдёт быстро, хотя их участие в матче против «Ливерпуля» 31 августа остаётся под вопросом.

После двух матчей «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с шестью очками. Столько же очков в своём активе имеет «Тоттенхэм».

Напомним, в прошлом сезоне и Сака и Эдегор также пропустили большое количество матчей из-за травм.

Ферстаппен составил фэнтези команду АПЛ

